Alghero. Esposito e Sartore: “Piscina comunale abbandonata e lavori bloccati”. IL VIDEO

Un blocco che, come raccontano i consiglieri, dura da tre anni

Di: Redazione Sardegna Live

Sono i consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore a portare l’attenzione pubblica sul completo blocco dei lavori per la realizzazione della piscina coperta. Un blocco che dura da tre anni.

“Era il maggio del 2020 quando per la prima volta con un filmato documentammo il blocco dei lavori di realizzazione della piscina coperta - spiega il consigliere Sartore - A oggi sono passati tre anni, da allora nulla è cambiato: i lavori sono ancora fermi. Era il primo anno di amministrazione Conoci, allora i lavori già procedevano lentamente, poi si bloccarono. Inizialmente ci venne detto che era tutto sotto controllo, in realtà dopo pochi mesi venne risolto il contratto con l'impresa. Ora è tutto bloccato, non ci sono operai, non c'è più nemmeno il cartello di cantiere. Non si sa quando mai i lavori riprenderanno. Sono quattro anni che i lavori della piscina sono totalmente fermi”

“È una situazione paradossale e anche triste quella della piscina coperta di Alghero. In una città come la nostra, dove tanti giovani quest’anno hanno raggiunto dei risultati anche prestigiosi, facendosi notare e avendo delle belle soddisfazioni nelle varie discipline sportive è paradossale che non possa esistere per loro uno spazio pubblico adeguato – interviene la consigliera Esposito -

Finalmente la discussione sullo stato dell'arte di questo impianto tornerà nelle sedi opportune, quindi la prossima commissione convocata per venerdì dalla Presidente ci permetterà di capire (speriamo una volta per tutte) a che punto stanno i lavori a che punto stanno le risoluzioni e le determinazioni che l'amministrazione intende prendere”

Ad accompagnare le loro parole, le immagini della struttura in stato di abbandono. Per quanto riguarda la piscina scoperta, che è rimasta chiusa per tre estati e l’anno scorso riaperta con un affidamento diretto e solo per un mese, i consiglieri si chiedono se l’Amministrazione per quest’estate stia preparando una procedura ad evidenza pubblica per affidarne la gestione.

