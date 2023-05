Cagliari. Il cadavere di un uomo fra le aiuole in via Liguria

Si tratta di un 50enne che era solito chiedere l'elemosina

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina da un passante in via Liguria a Cagliari. Il corpo senza vita era fra le aiuole.

Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia. Secondo quanto emerge si tratta dio un 50enne senza fissa dimora che era solito chiedere l’elemosina in via dei Giudicati.

Sul cadavere non sarebbero stati rilevati segni di violenza. L’ipotesi più accreditata, dunque, è che la vittima sia morta per cause naturali.

Si attende di capire se il pm disporrà la restituzione del corpo ai familiari o ulteriori accertamenti sulla salma.