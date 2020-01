Speranza Ponti, il fidanzato scriveva su Facebook: "Qui tutti ti aspettano. Nessuno ti giudicherà"

Parole che fanno gelare il sangue alla luce delle notizie che oggi scuotono la comunità di Alghero.

Di: Redazione Sardegna Live

“Voglio solo dire che hai lasciato un vuoto incolmabile, qui Tutti aspettano, sappi che hai un posto riservato nel cuore e non solo, che ogni cosa si può sistemare, te lo dico io che so cosa vuol dire cadere nel baratro”.

Il 27 gennaio, alle ore 22:14, il fidanzato di Speranza Ponti, Massimiliano Farci, scriveva queste frasi sul proprio profilo Facebook.

“E pensare che tutto sia irrecuperabile, ma, non è così, tutto quello che pensi sia irrecuperabile e falso, tutto si sistema nella vita, nessuno giudicherà, tanti ti amano, tanti sperano in te, tanti credono in te, soprattutto io, qualunque sia il problema. Ne parleremo anche se ne abbiamo parlato tanto, non smetteremo mai di parlarne. Ma ti supplico di fare in modo che possiamo parlarne. Ho sempre creduto nella SPERANZA”.

Di lei non si avevano più notizie da metà dicembre, il suo corpo è stato trovato nelle scorse ore dai Carabinieri della compagnia di Alghero.

Il Pubblico Ministero ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di Farci.

L’uomo è stato interrogato per ore e alla fine ha dichiarato, come riferito dal Procuratore della Repubblica “che la donna, sua convivente, era deceduta a seguito di suicidio il giorno 6 dicembre e che aveva occultato il suo cadavere in una zona di campagna vicino ad Alghero”.

È accusato di omicidio doloso, occultamento di cadavere, furto e utilizzo indebito di carta bancomat in danno di Speranza Ponti.

Si trova ora in stato di fermo presso la Casa Circondariale di Sassari, in attesa del procedimento di convalida davanti al G.I.P.

Massimiliano Farci era un detenuto semilibero, condannato nel 1999 per il cosiddetto "delitto della Lotus Rossa".

