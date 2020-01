Anziano pestato a sangue, Capitano Lucia Dilio: "Arrestati gli aggressori grazie ai cittadini"

In manette, a Uta, sono finiti Gian Marco Garau, di Nuxus e Mirko Manca, di Villaperuccio, entrambi di 22 anni, oltre al minorenne, in stato di fermo, in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria competente

Di: Alessandro Congia

La sera del 26 ottobre 2019, Pinuccio Uccheddu viene massacrato di botte dal terzetto criminale, (tre giovani disoccupati fermati poi dai militari dell'Arma), che hanno pestato a sangue il poveretto, che dopo la rapina in casa riesce a liberarsi e a chiamare i soccorsi.

I Carabinieri, sentendo anche diversi testimoni in zona, danno la caccia ai rapinatori, i quali vengono fermati a bordo di una Opel Corsa.

