Cagliari. 78enne pestato a sangue in casa da tre giovanissimi. VIDEO

I fatti accaddero lo scorso ottobre a Piscinas, Pinuccio Uccheddu finì in ospedale in gravi condizioni

Di: Alessandro Congia

(Nella foto in alto, la vittima dell'aggressione, l'anziano 78enne)

Sorprese dentro casa il sodalizio criminale, (due ventenni e un 16enne) che aggredirono l'anziano, lo legarono con del nastro adesivo e lo pestarono a sangue. L'obiettivo della rapina efferata era quello di portare via gioielli e oro: il 'barista della banda era il 16enne, l'uomo anziano è stato picchiato con una sbarra di ferro, finito in una pozza di sangue.

In manette, a Uta, sono finiti Gian Marco Garau, di Nuxus e Mirko Manca, di Villaperuccio, entrambi di 22 anni, oltre al minorenne, in stato di fermo, in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria competente.

Fondamentale, ha precisato in conferenza stampa il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Cesario Totaro, la presenza delle pattuglie itineranti dei militari, che la sera stessa dell'efferato episodio avvenuto in stile "arancia meccanica", erano impegnati in un servizio di ordinario controllo del territorio.

Aspetto ribadito anche dal Capitano Lucia Dilio, competente territoriale di Carbonia e dal maresciallo Roberta Di Pillo, vice comandante della,stazione di Giba, che hanno rimarcato la presenza attiva dei Carabinieri nei pressi del luogo dell'aggressione.

Quella sera del 26 ottobre 2019, Pinuccio Uccheddu viene massacrato di botte dal terzetto criminale, tre giovani disoccupati che hanno pestato a sangue il poveretto, che dopo la rapina in casa riesce a chiamare i soccorsi.

I Carabinieri, sentendo anche diversi testimoni in zona, danno la caccia ai rapinatori, i quali vengono fermati a bordo di una Opel Corsa.

Ulteriori accertamenti dei militari, col repertamento degli oggetti usati per legare e picchiare l'uomo, sono stati utilissimi al fine dell'indagine lampo.

Particolari agghiaccianti emersi, i numerosi selfie fatti dai tre giovani durante la rapina, col volto coperto da passamontagna.

In basso da sinistra: Manca e Garau