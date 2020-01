Pastori sardi e Coldiretti regalano 40 pecore a Carletto Careddu: il bellissimo gesto de “Sa Paradura” per il giovane allevatore di Posada

Un gesto carico di solidarietà comunitaria dopo l’episodio del gregge annegato nei giorni scorsi per il maltempo

Di: Alessandro Congia

Non hanno voluto pubblicizzare il gesto e l’iniziativa per scelta (è stato subito detto e precisato al telefono con Sardegna Live, questa mattina, dall’ufficio stampa Coldiretti Sardegna), ma il lavoro fatto sotto traccia dai “colleghi” è encomiabile. Ancora una volta i pastori sardi aiutano chi è in difficoltà: così è avvenuto anche stavolta.

Coldiretti Nuoro e Ogliastra, attraverso il presidente Leonardo Salis e il direttore Alessandro Serra, in stretta sinergia con le Amministrazioni Comunali limitrofe e di Posada, (precisano ancora dall’ufficio stampa dell’associazione Coldiretti Sardegna), si sono attivati per concepire un bellissimo gesto di sensibilizzazione con i pastori e gli allevatori della zona, per aiutare Carletto Careddu, il giovanissimo pastore che qualche giorno fa ha perso il suo gregge di pecore, annegate sul fiume in località Is Craios (qui la notizia https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/42251/piena-del-fiume-uccide-80-pecore-sul-posto-i-vigili-del-fuoco )

In pochi giorni è stato possibile raccogliere le adesioni dei pastori della zona con una quarantina di capi ovini a disposizione, che saranno regalati nelle prossime ore al giovane allevatore di Posada.