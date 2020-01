Piena del fiume uccide 80 pecore, sul posto i Vigili del Fuoco

E’ accaduto per via del maltempo, in località “Is Craios”

Di: Alessandro Congia

Danni e allagamenti e purtroppo, anche capi di bestiame morti: è accaduto a Posada, sulla foce del rio Posada, in località “Is Craios", dove sono morte 80 pecore di proprietà di un giovane pastore del posto.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco di Siniscola per il soccorso ed il recupero dei poveri animali, morti a causa proprio della piena del fiume che le ha letteralmente travolte.