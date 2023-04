Avvistato un cadavere al largo di Santa Teresa

In corso le verifiche della Guardia Costiera. Potrebbe essere quello di Davide Calvia

Di: Redazione Sardegna Live

Segnalato un corpo in mare al largo di Santa Teresa. A lanciare l’allarme sarebbe stato un passeggero del traghetto di linea Santa Teresa di Gallura-Bonificio. La Guardia costiera è sul posto con una motovedetta per verificare ma al momento le ricerche non hanno avuto esito.

Il passeggero avrebbe detto di aver riconosciuto il corpo come quello di Davide Calvia, il sub disperso nel naufragio avvenuto mercoledì scorso nel golfo dell'Asinara, durante una battuta di pesca con il cugino, Giovanni Pinna, ritrovato vivo giovedì su una spiaggia della Marina di Sorso. Il personale di vedetta sul traghetto, oggi raddoppiato a causa delle cattive condizioni meteo marine, non ha invece avvistato nulla.