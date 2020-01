Incidente sulla SS 130: si ribalta dopo aver tamponato un autocarro

Sul posto l'elisoccorso che ha trasportato un ferito al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Un brutto incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio sulla SS 130 in direzione Iglesias. Al chilometro 35,8 una Peugeot 307 si è ribaltata in cunetta dopo aver tamponato un autocarro.

Ad avere la peggio il conducente della Peugeot, un 52enne cagliaritano. Sul posto è intervenuto l'elissoccorso che ha trasportato il ferito al Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono parse meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento. L'uomo, pur con diversi traumi, non è in pericolo di vita.

Fortunatamente illeso l'autista dell'autocarro, un 39enne residente a Dolianova. Sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Iglesias e i militari della stazione di Domusnovas, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati subito rimossi.