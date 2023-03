Cagliari, tenta di scippare due donne: arrestato 25enne

Durante le fasi del controllo, l’uomo ha assunto un atteggiamento ostile e poco collaborativo nei confronti degli agenti, fornendo anche false generalità

Di: Alessandra Leo

Ha tentato di rubare i cellulari a due donne nei pressi di via XX settembre a Cagliari nel pomeriggio di venerdì scorso, ed è stato arrestato dalla polizia nella quasi flagranza di reato, per tentato furto con strappo e false generalità rese a Pubblico Ufficiale.

Si tratta di un 25enne di origini straniere, che corrispondeva sia nelle fattezze fisiche sia nell’abbigliamento, al ricercato a seguito delle richieste di aiuto da parte delle due donne.

Le informazioni raccolte su quanto accaduto alle donne sono state subito diramate alle altre pattuglie della Polizia di Stato presenti in zona dai colleghi del Centro Operativo Telecomunicazioni della Questura, consentendo di individuare il presunto aggressore in breve tempo in una delle vie limitrofe.

Il G.I.P., al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Uta.