Monserrato. Non trova spazio per il parcheggio: infuriato squarcia gomme di un'auto

In auto con lui moglie e figli minori: ciò non gli ha impedito di impugnare un coltello e compiere il gesto ripreso dalle telecamere

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Monserrato, un 40enne di Assemini è stato denunciato dai carabinieri della locale Stazione per danneggiamento aggravato. Un 65enne del posto si era recato in caserma per presentare una querela. Una settimana fa aveva trovato la propria Stilo con le due gomme anteriori squarciate.

I militari sono andati a verificare cosa si potesse ricostruire dalla visione delle telecamere di sorveglianza comunali che guardano in quell'area. Il video recuperato ha dell'incredibile: l' uomo giunge sul luogo in auto con la famigliola a bordo, moglie e figli minori. Sceso dal mezzo, il buon padre di famiglia osserva lo spazio lasciatogli per il parcheggio e si rende conto che potrà parcheggiare solo con qualche difficoltà.

Visibilmente irritato dalla circostanza, l'automobilista intollerante recupera un coltello dall'interno dell'abitacolo del mezzo e va a squarciare le gomme dell'auto che secondo lui è parcheggiata male.

A questo punto si allontana alla ricerca di un parcheggio migliore. Partendo dalla targa del veicolo, i carabinieri sono giunti, anche attraverso la verifica della fisionomia dell'uomo, a denunciarlo alla magistratura cagliaritana.