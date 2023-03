Fusione aeroporti Alghero-Olbia, Pais: "Nessun confronto con la Regione"

A parlare il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais

Di: Redazione Sardegna Live

"Apprendo la notizia della fusione per incorporazione della Sogeal da parte della Geasar. Senza entrare nel merito dell'operazione, che non conosco, rilevo proprio della assenza di condivisione e scambio di informazioni con il tessuto sociale e istituzionale, prime fra tutte le Istituzioni regionali, l'elemento di debolezza" - Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais in merito alla fusione delle due società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero senza il preventivo confronto con gli azionisti pubblici, Regione Sardegna e Sfirs in testa, né con il tessuto sociale e istituzionale della Sardegna e del territorio.



"Gli aeroporti, soprattutto in un'isola qual è la Sardegna, sono infrastrutture strategiche rispetto alle quali è indispensabile il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche. Per tale ragione sarebbe stato auspicabile una decisione maggiormente partecipata della Regione, che è sempre intervenuta per sostenere gli investimenti negli scali e le politiche di sviluppo, nell'ottica di una soluzione condivisa riguardo la programmazione dei trasporti e dei flussi turistici della Sardegna, che investono anche profili occupazionali da difendere" - continua Pais, e aggiunge - "La Regione non può essere vista "solo" come utile per richiedere finanziamenti e la Sardegna non è una colonia".



"In tale contesto, nell'ottica della necessaria collaborazione che auspico sempre più solida, ritengo assolutamente opportuno un confronto con i vertici delle società di gestione degli aeroporti di Alghero e Olbia, utile all'opportuno approfondimento di un tema fondamentale per l'intera Sardegna" conclude il presidente Pais.