Giacinto Mattera, Polstrada: "Non solo alcol e droga alla guida, l'uso del telefonino è causa di tanti incidenti"

Il dottor Giacinto Mattera sovrintende i 7 Distaccamenti della Polstrada nel Nuorese

Di: Alessandro Congia

Sette distaccamenti che presiedono il vasto territorio di Nuoro e provincia, con 12-15 autopattuglie in servizio h.24 che svolgono le attività di competenza.



Il dottor Giacinto Mattera è il primo dirigente della Polstrada Nuoro, che fa emergere un fenomeno abbastanza triste e grave: "Non solo alcol e droga alla guida, l'uso del telefonino è causa di tanti incidenti con danni purtroppo abbastanza gravi per le persone coinvolte".



