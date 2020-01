Giuseppe Giardina, Polstrada: "Non esistono strade 'killer', l'imprudenza e la distrazione alla guida sono i nemici da debellare"

Torna, nel capoluogo sardo, il dottor Giuseppe Giardina a capo del Compartimento Polizia Stradale per la "Sardegna" - Cagliari

Di: Alessandro Congia

Per lui, che a Cagliari c'è già stato in forza alla Questura di via Amat, si tratta di un gradito ritorno. In conferenza stampa, insieme agli altri suoi colleghi che sovrintendono i diversi distaccamenti locali dell'intero territorio sardo, non ha nascosto l'annosa questione dell'organico in servizio: deficit che però - ha ammesso il dottor Giardina - non influisce negativamente sulla presenza della Polizia Stradale sulle strade in Sardegna.



Tra gli argomenti affrontati, è emerso il fattore comune a tantissimi incidenti, spesso purtoppo anche con epiloghi mortali: alcol e droga in primis al volante costituiscono un elemento totalmente da evitare, ma l'uso del telefonino alla guida è deleterio: "Non esistono strade 'killer', l'imprudenza e la distrazione alla guida sono i nemici da debellare".



