Olbia. Ruba sedia a rotelle dal Pronto Soccorso: nei guai un 60enne

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre disturbava i clienti di un market

Di: Redazione Sardegna Live

È stato denunciato dai Carabinieri di Olbia per il furto di una sedia a rotelle. Nei guai è finito un uomo di origini bosniache di 60 anni.

Lo scorso sabato 11 marzo, si trovava vicino al centro commerciale in via degli Astronauti e aveva degli atteggiamenti molesti nei confronti di alcuni clienti del supermercato.

Quando gli uomini dell'Arma sono intervenuti per allontanarlo hanno scoperto che la sedia a rotelle in suo possesso era in realtà stata rubata dal Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia appena la sera prima.

La carrozzina, sequestrata al ladro, è stata subito riconsegnata agli operatori della struttura sanitaria cittadina.