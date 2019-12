Olbia. Affidato il servizio di instradamento per i mezzi in arrivo e partenza dal porto

L’appalto è stato vinto dalla Sinergest

Di: Antonio Caria

Da domani e per i prossimi quattro mesi, la Sinergest gestirà il servizio di instradamento per i mezzi in arrivo e partenza dal porto di Olbia – Isola Bianca.

È questo, infatti, il risultato dell’apertura delle offerte per l’appalto, bandito dall’AdSP del Mare di Sardegna, relativo ai servizi ai passeggeri nello scalo olbiese gestiti, fino al 31 dicembre 2019, dalla stessa società.

Tre i lotti: il primo è quello riferito al servizio di accoglimento, ricezione, smistamento ed instradamento dei veicoli che transitano, sia in arrivo che in partenza, dal porto di Olbia - Isola Bianca.

Per quanto riguarda gli altri due, il trasporto su navetta dalla stazione marittima alla nave e viceversa, e l’attività di info point all’interno del terminal passeggeri dell’Isola Bianca, la commissione, a causa di alcune carenze sulle documentazione presentata, ha ritenuto di ricorrere al soccorso istruttorio e, quindi, di rinviare l’apertura delle offerte tecniche ed economiche ai prossimi giorni.