Alghero. Rotatorie, Istituto d'Arte, viabilità: Comune e Provincia di Sassari siglano una collaborazione

Conoci: “Impegni concreti e fattibili”. Fois: “Continuiamo a lavorare insieme”

Di: Antonio Caria

Edilizia scolastica, viabilità, ambiente, programmazione e cultura. Una serie di interventi sui quali il Comune di Alghero e la Provincia di Sassari hanno avviato un programma di collaborazione grazie all’incontro avvenuto oggi tra il Sindaco Mario Conoci e il Commissario Pietrino Fois.

Erano presenti anche gli Assessori Emiliano Piras, Andrea Montis, Giovanna Caria, il Presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, i consiglieri Christian Mulas, Nunzio Camerada, Alberto Bamonti, Maurizio Pirisi, e il membro del Cda della partecipata ASA del Consorzio Industriale Provinciale Vittorio Cadau.

Su richiesta del sindaco, dalla Provincia arrivano gli impegni per la realizzazione di una rotatoria all’ingresso della borgata di Santa Maria La Palma, per interventi nel settore dell’edilizia scolastica e dello sport, con particolare riferimento all’Istituto d’Arte, la modifica alla viabilità interna al Parco di Porto Conte per l’accesso al geosito di Capo Caccia, per renderlo più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche fruibile e sicuro per i visitatori.

Inoltre si è deciso di migliorare le infrastrutture della Zona Industriale di San Marco ( fibra ottica e implementazione del progetto di incubatore d’impresa ). “Impegni concreti e fattibili che abbiamo voluto prendere pubblicamente – ha dichiarato il primo cittadino – perché crediamo che la collaborazione stretta tra Amministrazione comunale e Provincia, basata sulla serietà e sulla concretezza, sia molto utile per il nostro territorio”.

“Investimenti che arriveranno e che troveranno attuazione grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Alghero – ha aggiunto Fois – con la quale stiamo conducendo peraltro anche una battaglia che ci vede molto determinati. Continuiamo a lavorare insieme, senza annunci, per il lotto della 4 corsie Alghero-Sassari. Abbiamo avuto un incontro importante a Roma, presso il Ministero, ci sono ancora nodi da sciogliere, ma contiamo di avere una risposta finalmente definitiva”.