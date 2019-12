L’Olbia Calcio in visita al Mater

Falsetti: “La risposta del territorio è stata ottima”

Di: Antonio Caria

Ieri mattina, una delegazione dell’Olbia Calcio ha fatto visita al reparto di Radiologia dell’ospedale Mater Olbia.

La Rappresentanza, accolta dal Direttore Generale della struttura Alessandra Falsetti e dal Direttore Operativo Marco Salvagno, ha visitato le sale e gli ambulatori.

“Questa visita – ha dichiarato Salvagno – rappresenta un primo step di un progetto comune più vasto tra due realtà che rappresentano e portano orgogliosamente la città nel proprio nome. Il settore sportivo è un ambito in cui diventa fondamentale poter accedere a prestazioni e visite ad alto contenuto tecnologiche e il Mater, in questo, è un'avanguardia assoluta”.

“Siamo contenti che Olbia si stia strutturando per diventare un polo di ricerca a livello internazionale – ha sottolineato il presidente dei bianchi Alessandro Marino - Nel calcio lo sviluppo delle discipline mediche è fondamentale così come il lavoro sulle frontiere tecnologiche. L'auspicio è che i rapporti tra Olbia Calcio e Mater Olbia possano tradursi presto in una partnership per far crescere insieme due realtà importanti del territorio”.

“Il riscontro di questi primi mesi – a detta di Falsetti – è stato molto buono e solo a novembre l'ospedale ha erogato 550 prestazioni, un terzo delle quali relative al reparto di radiologia. La risposta del territorio è stata ottima. Siamo partiti con 65 posti letto, oggi siamo arrivati a 80 e contiamo di aumentare ulteriormente quando l'ospedale entrerà a pieno regime”.