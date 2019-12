Torrente esonda e travolge decine di capi di bestiame

La furia dell'acqua non ha risparmiato gli animali. La Statale 195 impercorribile per mezz'ora

Di: Redazione Sardegna Live

L'esondazione di un torrente questo pomeriggio non ha risparmiato alcune decine di capi di bestiame nelle campagne di Teulada. Tra le 12 e le 13 un piccolo corso d'acqua si è ingrossato straripando: acqua e fango hanno trascinato a valle detriti e gli animali.

L'esondazione ha invaso anche la SS 195, rimasta impercorribile per circa mezz'ora all'altezza del chilometro 68. Sul posto la Polizia locale e gli operatori dell'Anas che hanno lavorato per ripristinare in tempi brevi la circolazione stradale. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 14.

Le aziende agricole dell'area interessata hanno subito danni alle strutture e si fa la conta degli animali dispersi.