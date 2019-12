Paura a Torralba: ordigno davanti alla casa del dipendente di un caseificio

Attentato nella notte, indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un attentato è stato compiuto durante la notte a Torralba contro un dipendente di un caseificio del posto.

Secondo quanto appreso, ignoti hanno fatto esplodere un ordigno davanti all'abitazione dell'uomo, in via Grazia Deledda. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Bonorva nel tentativo di far luce su quanto accaduto. I militari lavorano per capire se il movente possa essere legato alla professione dell'uomo e se in passato la vittima dell'attentato avesse ricevuto delle minacce.