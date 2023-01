Tortolì. Auto si ribalta sulla Statale 198: ferito il conducente

Trasportato in ambulanza all'ospedale di Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda sera di ieri, un automobilista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto sulla statale 198, all'altezza del km 108.200, nei pressi di Tortolì.

Per cause in fase di accertamento, il fuoristrada Hyundai condotto dall'uomo, ha sbandato e urtato il cordolo in cemento laterale, ribaltandosi al centro della carreggiata.

Il conducente è stato soccorso dal 118 e portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Lanusei. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortolì, i Carabinieri di Lanusei e la Polizia stradale di Tortoli.