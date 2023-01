Travolto mentre lavora sulla Buddi Buddi: deceduto il 22enne

Le condizioni del giovane erano apparse sin da subito gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Non ce l'ha fatta l'operaio di 22 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere sulla strada Buddi Buddi, nel Sassarese.

Il giovane è morto all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.

Il ragazzo era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale civile di Sassari dopo essere stato travolto da un mezzo pesante sulla Buddi Buddi. Attorno alle ore 12, stava svolgendo dei lavori di manutenzione in un cantiere sulla Sp 60 nel territorio di Sassari quando è stato centrato da un camion in marcia riportando un grave trauma toracico.