Olbia. Scontro tra auto all’incrocio in via Antelami, un ferito

Sul posto Vigili del fuoco e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro incidente a Olbia, questa volta in un incrocio su via Antelami. Una Bmw e una Renault si sono scontrate e una persona è stata trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco oltre al personale sanitario del 118.