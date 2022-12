Olbia. Scontro tra due auto, un ferito in ospedale

Sul posto Vigili del fuoco, carabinieri e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, poco dopo le 10, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto due auto in via Bini, angolo Spensatellu.

La squadra intervenuta sul posto ha collaborato con i sanitari del 118 e messo in sicurezza l’area dell’incidente. Il conducente di una delle due auto è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.