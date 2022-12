17 dicembre 1701: a Laconi 321 anni fa nasceva Sant’Ignazio, il Santo più venerato in Sardegna

Nel centro del Sarcidano tre giorni di festeggiamenti: Santa Messa, musica, canti e i mercatini di Sant’Ignazio

Di: Cristina Tangianu

Il 17 dicembre 1701 è la data di nascita di Sant’Ignazio da Laconi, il Santo più venerato in Sardegna per le sue elette virtù, i miracoli e un’attenzione unica verso le necessità dei poveri.

Secondo di nove figli, nacque in una piccola casa del centro storico. Fu battezzato con i nomi di Francesco, Ignazio e Vincenzo. A vent’anni, nel 1721, entrò nel convento dei cappuccini di Buoncammino a Cagliari. Dopo il Noviziato fu trasferito nel convento di Iglesias: qui fu dispensiere e addetto alla questua nelle campagne del Sulcis. Trascorse quindici anni tra i conventi di Domusnovas, Sanluri, Oristano e Quartu. Poi fu richiamato al convento di Cagliari. Nel 1741 ebbe l'incarico di questuante nella città di Cagliari, dove svolse il suo apostolato tra poveri e peccatori.

Morì a Cagliari l'11 maggio 1781 all’età di 80 anni. Nel 1940 il 16 giugno, nella basilica di San Pietro, il papa Pio XII lo dichiarò beato. La Chiesa Cattolica gli riconobbe l’opera svolta nella sua vita dedicata soprattutto ai più deboli. Gli vennero attribuiti alcuni miracoli, come l’improvvisa guarigione di una donna inferma. Fu proclamato Santo da Pio XII il 21 ottobre 1951.

LE CELEBRAZIONI – Per il 321° anniversario della nascita di Sant’Ignazio, il Comune di Laconi, in collaborazione con la Pro loco e grazie ai finanziamenti della legge regionale 7, ha organizzato un articolato programma suddiviso in tre giorni. La linea dell’Amministrazione Comunale è quella “di promuovere fermamente il territorio e il suo Santo nel corso di tutto l'anno, attraverso importanti eventi in ogni stagione, secondo il calendario degli anniversari più importanti della vita del caro Fra Ignazio: Maggio, Agosto, Ottobre e Dicembre”.

SABATO 17 DICEMBRE – Oggi, proprio nel giorno dell’anniversario di nascita, alle ore 8 e alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella casa natale di Sant’Ignazio, la seconda animata dal Coro Polifonico Laconese.

Dalle 15:00 alle 20:00 in Piazza 25 Aprile saranno aperti i mercatini di Sant’Ignazio (artigianato locale e prodotti enogastronomici). Alle 17 spazio alla musica tradizionale.

Alle 16:30 nella Chiesa parrocchiale sarà recitato il Santo Rosario, animato e dalle Confraternite della Forania, mentre alle 17:00 sarà celebrata la Santa Messa e Novena del Santo Natale.

Nuovamente nella casa natale del Sant’Ignazio, alle ore 18:15 si terrà l’esibizione del coro “Eufonia” di Gavoi diretto dal Maestro Mauro Lisei, a seguire un intermezzo organetto e launeddas e i Cantadores a chitarra.

18 DICEMBRE – Alle 10:30, presso il Cineteatro F. De André di Laconi, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria per la cerimonia di conferimento delle onorificenze “Premio Sant’Ignazio da Laconi” e l’attestato di riconoscenza “Amici di Laconi”. Alle 16:00, sempre al Cineteatro si terrà il convegno “Ignazio da Laconi, un Santo che cammina ancora tra noi”, con intervalli musicali a cura dell’arpista Elena Manunza.