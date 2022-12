Celebrazioni del 321° anniversario della nascita di Sant’Ignazio: domenica la cerimonia di conferimento delle onorificenze

“Premio Sant’Ignazio da Laconi” e attestato di riconoscenza “Amici di Laconi”

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione dei festeggiamenti per il 321° anniversario della nascita di Sant’Ignazio, domani, domenica 18 dicembre, alle ore 10:30 presso il Cineteatro F. De André di Laconi, il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria per la cerimonia di conferimento delle onorificenze “Premio Sant’Ignazio da Laconi” e l’attestato di riconoscenza “Amici di Laconi”.

Del "Premio Sant’Ignazio da Laconi" sarà omaggiato il laconese Emanuele Orgiu, professore universitario e ricercatore presso l’Institute Nacional de la Recherche Scientifique del Quebec in Canada e professore associato presso l’Istituto di scienza fondamentale dell’Università delle scienze e tecnologie elettroniche della Cina, a Chengdu. Dopo aver conseguito la maturità classica nel liceo di Laconi e dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Cagliari, vince il concorso per il dottorato nell’ateneo cagliaritano ed anche il dottorato congiunto presso l’Istituto nazionale di Fisica della Materia, affiliato al CNR.

Vincitore della Borsa Fulbright, la più prestigiosa borsa di studio assegnata agli italiani per studiare negli USA, nel 2006 viene selezionato per continuare la sua formazione alla Silicon Valley nella Santa Clara University. Prestigiosi i riconoscimenti ricevuti e gli atenei d’Europa in cui ha lavorato, oggi vanta 100 pubblicazioni e più di 5000 citazioni dei suoi lavori: un numero considerevole vista la sua, relativamente breve, carriera. La sua preparazione riconosciuta a livello internazionale, senza dubbio è lustro per la comunità di origine che nella solennità del Consiglio Comunale gli tributa il giusto riconoscimento.

L’attestato di riconoscenza “Amici di Laconi” sarà invece consegnato al giornalista Piero Pruneti.

Pruneti dirige Archeologia Viva, la più grande rivista italiana di divulgazione archeologica che lui stesso ha fondato nel 1982. Gli argomenti, dalla preistoria all’età moderna e un’attenzione particolare al mondo mediterraneo, compaiono in un ampio notiziario fatto di articoli, interviste e reportage sulle principali scoperte nel mondo dell’archeologia. Amante del nostro territorio, più volte nella sua rivista ha dato spazio a Laconi, in particolar alle statue menhir e al Menhir Museum, visitando più volte la comunità laconese ed offrendo contributi importanti durante tanti eventi, ai quali personalmente ha voluto partecipare. Piero Pruneti è anche l’organizzatore di "TourismA", il salone della archeologia e turismo culturale, che nell’edizione 2022, a Firenze, ha visto protagonisti Laconi e il Menhir Museum nei giorni 30 settembre, 1° e 2 ottobre 2022 in cui, tra l’altro, è stata illustrata ai presenti la convenzione tra l’Area archeologica megalitica di Saint Martin de Corleans (Aosta) e il nostro Menhir Museum durante il XVIII incontro nazionale di Archeologia Viva. Laconi ringrazia pubblicamente nell’assemblea civica Piero Pruneti, per l’affetto più volte dimostrato verso la nostra comunità e per l’ambia visibilità nazionale riservata al territorio e alla sua storia.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI FESTEGGIAMENTI