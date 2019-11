Continuità territoriale. La senatrice della Lega Lunesu: “Il ministro chiarisca i ritardi nel rinnovo della convenzione con la Tirrenia”

"E' necessaria una urgente conclusione per poter garantire il trasporto via mare a tariffe agevolate di passeggeri"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ho presentato un'interrogazione al ministro De Micheli perché' fornisca tutti i chiarimenti del caso sul ritardo nel rinnovo della convenzione tra il ministero di cui è titolare e la compagnia di navigazione Tirrenia che scadrà nel prossimo mese di luglio, ma che necessita di una urgente conclusione per poter garantire il trasporto via mare a tariffe agevolate di passeggeri, veicoli e merci necessarie per superare la condizione di insularità".

Così la senatrice sarda della Lega Lina Lunesu. 

"Il ministro chiarisca poi se sia stato previsto un eventuale periodo transitorio nell'ipotesi di ulteriore ritardo nella conclusione della procedura e in che termini sarà coinvolta la Regione Sardegna nella procedura in atto".