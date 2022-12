Perde il controllo dell’auto e si ferma a centro strada sulla 131: tragedia sfiorata

Provvidenziale intervento del dirigente della Polizia Stradale di Nuoro che si trovava lì casualmente

Di: Redazione Sardegna Live

Nella notte di domenica, intorno alle 3, un uomo ha perso il controllo della propria Citroen sulla 131, all’altezza del chilometro 49+700 circa, andando a impattare più volte contro le barriere di delimitazione della carreggiata, fermandosi al centro della stessa, bloccando totalmente la circolazione all’uscita della curva.

Grazie all’immediato intervento del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Nuoro, che si trovava casualmente a seguire il veicolo, è stata evitata la tragedia, in quanto, essendo avvenuto in uscita di una curva, in orario notturno e in assenza di illuminazione, era difficile accorgersi del veicolo che, di traverso, ostruiva completamente la carreggiata.

Il Funzionario prima ha messo in sicurezza l’autista, fortunatamente vigile e in grado di muoversi, e, immediatamente, ha allertato la Sala Operativa chiedendo l’intervento di un’unità operativa della Polizia Stradale di Nuoro. Giunta subito sul posto, senza che, fortunatamente, nel frattempo transitassero altri veicoli, la pattuglia si si è posizionata per segnalare l’incidente e ha spostato verso il ciglio esterno l’auto. Sul posto è intervenuta una seconda pattuglia per interrompere e poi limitare, alla sola corsia di sorpasso, la circolazione. Il conducente della Citroen se l’è cavata con alcuni accertamenti in ospedale ed è stato scongiurato il pericolo per gli automobilisti di passaggio.