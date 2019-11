Volontari della Protezione Civile. Melis: “Indispensabili per le nostre comunità”

Il primo cittadino: “Grazie per il vostro impegno”

Di: Antonio Caria

Un’estate, quella che si è appena conclusa, caratterizzata, purtroppo, ancora una volta dalla piaga degli incendi che non hanno risparmiato nessuna zona della Sardegna causando ingenti danni.

Una campagna antincendi, che si è conclusa il 31 ottobre, che ha visto impegnati, in maniera incessante e assidua, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e l’agenzia regionale Forestas.

A loro è andato il ringraziamento del Sindaco Marco Melis: “Questi ultimi, spesso, non vengono nemmeno citati nelle cronache che riportano i fatti relativi agli incendi boschivi. Essi, invece, costituiscono un'importante apparato, presente in tutto il territorio regionale, che, nonostante le condizioni di criticità legate alle gravi carenze di organico, operano con grande professionalità e dedizione. A loro va il mio caloroso ringraziamento per l' encomiabile operato”.

Un ruolo di primo piano è stato svolto anche dai Volontari della Protezione: “Ai volontari della protezione civile di Arzana, nonché al loro Presidente, va il mio più sincero ringraziamento. Grazie al vostro impegno anche quest'anno non abbiamo avuto nessun incendio, solo due episodi prontamente arginati senza danni”, queste le parole di Melis.

“La vostra presenza, ormai da 10 anni circa, – ha concluso il primo cittadino – è diventata la miglior arma contro questa piaga che affligge la nostra isola, la vostra esperienza e preparazione un buon mezzo per arginare le varie situazioni affrontate. A nome del consiglio comunale che rappresento e dell'intera comunità di Arzana Vi ringrazio ancora”.