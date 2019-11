Armi e cocaina in auto: denunciata una 25enne

La donna era già nota alle forze dell’ordine

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno denunciato una ragazza di Cagliari per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente. La 25enne, già nota alle forze dell’ordine per reati specifici è stata fermata dai militari per un normale controllo alla circolazione stradale.

A seguito di una perquisizione personale e dell’auto sono stati trovati e sequestrati un coltello a serramanico e una mazza da baseball, oggetti per i quali non è stata in grado di motivarne il possesso, e circa 2 grammi di cocaina. La ragazza è stata segnalata alla Prefettura di Nuoro per consumo di sostanze stupefacenti.