Protezione Civile. Manca (M5S): “Nominato un Direttore generale con esperienze dirigenziali non meglio specificate”

La Consigliera regionale: “Necessaria la massima trasparenza”

Di: Antonio Caria

“Quali sono queste ‘significative esperienze’ citate nella delibera con la quale la Giunta ha nominato il Direttore generale della Protezione Civile? Lo chiedo al Presidente della Regione come capogruppo del M5S e come cittadina. Anche perché sul sito della Regione Sardegna il curriculum del neodirettore non c’è. Ancora non è stato pubblicato. Ancora una volta i cittadini non sono stati informati, come invece previsto dalla legge. Ancora una volta la pagina web istituzionale della Regione Sardegna non brilla per trasparenza ma piuttosto per opacità”.

Lo ribadisce, in una nota, la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Desirè Manca, che aggiunge: “Difficile se non impossibile reperire informazioni utili e quindi anche farsi un’idea di quanto significative siano queste esperienze per aver fruttato una poltrona da direttore generale all’ingegner Antonio Pasquale Belloi”.

“Il suo curriculum – sottolinea Manca che ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale – è pubblicato però sul sito del Comune di Nuoro. Da qui apprendiamo che l’ingegner Belloi, assessore fino a settembre 2018 a Nuoro, ha una laurea specialistica in ingegneria Edile-Architettura, ma, attenzione, non l’esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali acquisita in ambito pubblico o privato, come previsto dalla legge regionale n° 31 del 1998. Questo è quanto risulta dagli atti pubblici. Ma attendo delucidazioni e spero che la Giunta possa fornirle al più presto. Sulla nomina del direttore Belloi inoltre mi risulta sia stato presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica”.

“La delibera di Giunta regionale n° 25/5 del 2019 – rimarca – attesta inoltre, piuttosto genericamente, che Belloi ha maturato “significative esperienze di direzione”. Una motivazione non solo alquanto superficiale ma anche “foto-copia”, dal momento che pare una mera formula di stile utilizzata in diverse delibere di Giunta sul tema affidamento incarichi”. I dirigenti della Regione Sardegna hanno tutti in comune “significative esperienze”, ma quali siano non è dato saperlo”.

“Ebbene – conclude la Consigliera pentastellata – per il conferimento dell’incarico di direttore generale è necessario aver maturato esperienza almeno quinquennale nello svolgimento di funzioni dirigenziali. Tenuto conto che questa esperienza per quanto riguarda il neodirettore non è verificabile, chiedo di poter avere tutte le informazioni necessarie a chiarire ogni dubbio, mio e dei miei concittadini”.