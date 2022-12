L’avvincente storia del Coro Polifonico Femminile “Tonara”

La grinta e la determinazione di 20 donne coraggiose e caparbie con l’obiettivo di valorizzare al massimo le forme di canto popolare tonarese

Di: Alessandra Leo

Quando la passione si fonde con l'arte e con la voglia di mantenere vive le tradizioni, sorgono le cose più belle e durature, destinate a crescere nel tempo.

Per quanto riguarda il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, è accaduto proprio così: l'amore, la bravura, la dedizione e il coraggio di alcune persone, tra cui la promotrice e prima presidente Gavina Idili sono state le fondamenta su cui costruire un vero e proprio colosso della musica e del folklore, famoso in Sardegna ma anche nella Penisola e all'estero.

Sorto nel 1998, il coro è composto da 20 donne determinate e caparbie che si occupano di musica polifonica sacra e profana e di brani della tradizione nazionale e internazionale, curando specialmente l’approfondimento della polifonia appartenente al patrimonio folkloristico regionale e locale, in modo da valorizzare al massimo le forme di canto popolare tonarese.

“Amores e Turmentos” è il primo CD che il coro ha inciso nel 2003, con brani completamente in lingua sarda, alcuni musicati da Giovanna Demurtas, direttrice del coro, sulle parole del grande poeta tonarese Peppino Mereu. Nel 2012 ha poi pubblicato il CD-DVD “Alidos de vida”.

Il coro ha partecipato a tantissime manifestazioni e concerti di beneficenza per promuovere pace e solidarietà, sia a Tonara che in tante altre località, in Sardegna e all’estero (Austria, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Francia, Slovenia, Ungheria).

Per 2 anni ha partecipato alla Celebrazione Mariana in Vaticano, in occasione della Giornata Europea degli Universitari a Roma. Promotore e organizzatore di eventi, la “Rassegna corale internazionale” di Tonara è uno di questi, dove presenziano anche altri cori italiani ed esteri.

Nonostante a causa della pandemia da Covid-19, siano stati annullati incontri, prove e manifestazioni, le coriste tonaresi, assieme all’attuale presidente Caterina Carboni, hanno cercato con determinazione e coraggio di mantenere vivi l'entusiasmo e la passione per l'attività corale, promuovendo varie iniziative come rassegne in streaming di canti popolari sardi, spettacoli di musica, approfondimenti sulla vita di Peppino Mereu, la premiazione del concorso intitolato a suo nome.

Quest’anno, il 7 e e l’8 dicembre, si terranno infatti, a Tonara, due giornate dedicate interamente al poeta tonarese (LEGGI L’ARTICOLO).

"Siamo tutte donne coraggiose e determinate - afferma la corista ed ex presidente Gavina Idili ai microfoni di Sardegna Live -. Anche nei momenti di difficoltà, che non sono mancati, specialmente nel periodo del Covid, ci siamo rimboccate le maniche per continuare a ogni costo a valorizzare la cultura, il folklore e l'arte musicale del territorio. Le due giornate dedicate al poeta Peppino Mereu costituiscono una grande occasione di piacevole intrattenimento, ma anche e soprattutto di arricchimento culturale".