Tonara. Due giornate dedicate al grande poeta Peppino Mereu: 150 anni di musica, arte e cultura

Il 7 e l’8 dicembre la 24^ rassegna di canti e musiche popolari e l'8^ rassegna internazionale dei cori

Di: Alessandra Leo

Al via a Tonara, affascinante paese nel Nuorese circondato dal verde e da paesaggi mozzafiato, famoso per la bontà del suo torrone, due giornate dedicate a Peppino Mereu.

In occasione dei 150 anni dalla nascita del grande poeta sardo, conosciuto per le sue spiccate capacità di esprimere identità e valori tipici della cultura sarda, il 7 e l’8 dicembre segnano due imperdibili appuntamenti: la 24^ rassegna di canti e musiche popolari e l'8^ rassegna internazionale dei cori.

Un tripudio di musica, tradizione, cultura e magnificenza caratterizzano una manifestazione che si svolge, ormai da tanti anni, per valorizzare l’aspetto artistico e culturale del territorio.

Ecco il programma nel dettaglio:

Quest’anno il Coro Polifonico Femminile di Tonara, con il patrocinio del Comune e secondo le disposizioni previste dalla Legge regionale 7, ha organizzato, per il giorno 7 dicembre, presso il Pala Tenda in via Gallura n. 3 di Tonara, un grande concerto di cori sardi, che si esibiranno, alle ore 18,30, in onore di Peppino Mereu, famoso in Sardegna e non solo.

I canti saranno quelli del Coro Polifonico Femminile “Tonara”, diretto da Giovanna Demurtas, del Coro Polifonico Peppinu Mereu di Tonara, diretto da Gianni Garau, del Coro Vohes de Onne, diretto da Sandro Pisano, del Coro Bachis Sulis di Aritzo, diretto da Michele Turnu, del Coro Polifonico di Atzara, diretto da Enrico Pilo, del Coro Voches E Ammentos di Galtellì, diretto da Pietro Marrone, e del Gruppo Folk Peppinu Mereu di Tonara.

L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu, con la partecipazione di Laura Spano, e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live.

Per il giorno 8 dicembre, invece, è prevista, alle ore 10, sempre presso il Pala Tenda in via Gallura n. 3, la premiazione di poesia in lingua sarda “Po Peppinu”, con l’emozionante esecuzione dei brani in concorso e la lettura delle poesie premiate.

L’evento verrà presentato da Giuliano Marongiu, con la partecipazione di Roberto Tangianu e di Laura Spano.

Alle 18,30, si svolgerà la rassegna di canto a tenore e di canto a chitarra, in cui potrete ascoltare e ammirare le bellissime voci e l’affascinante musica del tenore Santa Maria di Otzana, del tenore Su Remediu di Orosei, del tenore Sant’Andria di Orune, del gruppo etnico Melodias Arkanas, dei balli cantati di Tonino Pira, voce, di Gianuario Sannia, alla fisarmonica, di Bruno Maludrottu, alla chitarra, dei canti a chitarra di A. Piredda e F. Dessena, delle voci di musica etnica Alice Berria.

Durante l’evento verrà letta la magnifica opera “La Vita di Peppinu Mereu” di Mario Cherchi.

"Un'occasione di intrattenimento che abbraccia arte e folklore per far conoscere la cultura musicale del territorio ai visitatori - afferma ai microfoni di Sardegna Live Caterina Carboni, presidente del Coro Polifonico Femminile "Tonara"- e poi si tratta di un omaggio al grandissimo poeta e artista tonarese Peppino Mereu. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare due giornate in occasione dei 150 anni dalla sua nascita. Una vera e propria immersione a 360 gradi nel mondo musicale e artistico del Nuorese".