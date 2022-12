Anela. “S'arte de sa liadura”: l’8 dicembre lo speciale evento sulle antiche tradizioni da amare e tramandare

L’ex sindaco e socio della Pro loco Damiano Mulas: “Gli artigiani sono sempre meno e questo evento sarà un’occasione per far conoscere le usanze tipiche del territorio alle nuove generazioni”

Di: Alessandra Leo

Tra il verde che lo circonda, le suggestive domus de janas, gli affascinanti nuraghi e un magnifico pozzo sacro che lo caratterizzano, Anela, piccolo e antico paese del Goceano, ospiterà, il giorno 8 dicembre, l’evento organizzato dall’Associazione turistica Pro loco Anela, con il contributo della Regione Sardegna, “S'arte de sa liadura” (LEGGI L'ARTICOLO).

La manifestazione sarà incentrata sulla dimostrazione pratica della vestizione del costume tradizionale anelese, la cui particolarità è rappresentata proprio da “sa liadura”, caratteristico copricapo femminile.

Ma non solo. L’evento sarà ulteriormente arricchito dalla magia del periodo pre natalizio, tra gli espositori degli artigiani, prodotti tipici, golosità del territorio, mostre, musica, spettacolo, e la suggestiva esibizione di maschere tradizionali.

“Saranno presenti circa 40 espositori di artigiani, che presenteranno i prodotti tipici del territorio, tra cui i formaggi, le salsicce, i dolci – afferma ai microfoni di Sardegna Live Damiano Mulas, socio della Pro loco ed ex sindaco di Anela – Si tratta di una grande opportunità per far conoscere le nostre tradizioni ai visitatori che faranno tappa ad Anela”.

“Trattandosi di un piccolo paesino di montagna, gli artigiani sono sempre meno e le loro attività, così come le tradizioni, rischiano di scomparire. Quindi è fondamentale tramandarle alle nuove generazioni attraverso gli eventi”.

L’evento non rappresenta solo un’occasione per tenere vive le usanze locali attraverso lo spettacolo e l’intrattenimento, “ma costituisce anche un risvolto economico che favorirà la valorizzazione territoriale, la promozione socio-culturale e lo sviluppo turistico” prosegue Mulas.

“Abbiamo già programmato lo stesso evento per i prossimi 2 anni, sempre l’8 dicembre, e invitiamo tutti a venire ad Anela per un vero e proprio viaggio all’indietro nel tempo attraverso tradizioni sempre più rare e per questo ancora più preziose” conclude Damiano Mulas.