Buggerru. “In cammino contro la violenza”: unite verso un fine comune

Il 25 novembre il convegno organizzato dalla FIDAPA e dal Comune di Buggerru per sensibilizzare sulla violenza di genere

Di: Alessandra Leo

“Unite verso un fine comune, sostenere un'istruzione e formazione di qualità e promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva”. Questi gli obiettivi del Tema Nazionale FIDAPA e baluardo della seconda edizione del convegno “In cammino contro la violenza”, dedicato alla violenza di genere, che si terrà il 25 novembre prossimo preso la sala consigliare del Comune di Buggerru.

Il convegno è organizzato dalla FIDAPA e dal Comune di Buggerru, organizzatore della prima edizione dell’evento, ma il promotore della seconda edizione è la FIDAPA sezione Sulcis.

Preceduto da una passeggiata che inizierà alle ore 15 presso il ponte Malfidano e che vedrà protagoniste le donne e chiunque altro voglia unirsi, il convegno inizierà alle ore 17 dopo la registrazione dei partecipanti alle 16,30.

Non mancheranno la sindaca di Buggerru Laura Cappelli, Anna Rita Cogoni, presidente FIDAPA BPW Italy Sezione Sulcis e Maria Lucia Fancellu, presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sardegna, oltre a tantissimi altri professionisti di vari settori, forze dell'ordine e procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

“Prevenzione” e “repressione” saranno le parole chiave attraverso cui si svilupperà la discussione, introdotta da Anna Rita Pisu, vice presidente FIDAPA BPW Italy Sezione Sulcis, coordinata e moderata dall’avvocata Simona Spada, assessora alle Pari Opportunità, cultura e spettacolo del Comune di Buggerru, socia FIDAPA BPW Italy sezione Sulcis, responsabile Task Force violenza e componente CRPO Sardegna.

“Come Comune e come FIDAPA, vogliamo sensibilizzare, in occasione del 25 novembre, un fenomeno che presenta molte criticità. I provvedimenti legislativi non sono sufficienti. Bisogna lavorare in particolar modo sulle falle del codice rosso. Si fa di tutto per prevenire le violenze ma i dati parlano chiaro: bisogna tenere alta l’attenzione e sensibilizzare” afferma Simona Spada ai microfoni di Sardegna Live.

Tra i relatori, ci sarà l'avvocata Alessandra Ferrara, iglesiente e socia FIDAPA BPW Italy Sezione Sulcis, che presenterà il tema “Vittime di violenza: pregiudizi e diritti”.

“Se pensiamo che i reati di violenza sessuale, fino ad un paio di decenni fa, venivano inseriti nel nostro codice penale tra i reati contro il buon costume e la morale e non contro la persona, la giustizia in questo senso ha fatto dei grandi passi avanti, ma i numeri delle violenze e dei femminicidi sono molto alti, bisogna fare di più” dice a Sardegna Live Alessandra Ferrara.

Altra professionista presente al convegno sarà la dottoressa Maria Mameli, psicologa e coordinatrice del centro anti violenza di Iglesias, che fa parte di “Associazione Donne al traguardo”, comprendente centri antiviolenza a Cagliari, a Carbonia e a Iglesias.

“Il raggiungimento e la sensibilizzazione di più persone è fondamentale, serve che chiunque venga informato su questo fenomeno, sia che riguardi se stessi, sia persone che si conoscono, quindi partecipare al convegno è molto importante” afferma Maria Mameli.

Sardegna Live ha intervistato Alessandra Ferrara, Simona Spada e Maria Mameli in merito alla violenza di genere (LEGGI L'ARTICOLO).

Fra i relatori che arricchiranno i lavori del convegno anche da un punto di vista più tecnico investigativo, vi saranno i pubblici ministeri Dr Guido Pani, Dr Marco Cocco e Dr Andrea Vacca nonché le forze dell'ordine presenti sul nostro territorio e punto fermo per la tutela delle vittime di violenza.

Gli interventi dei presenti verranno intervallati da brevi esibizioni coreografiche su musiche tematiche, a cura dell'insegnante iglesiente Veronica Alba.

Il convegno è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari con 4 crediti formativi.

FIDAPA SEZIONE SULCIS. Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con Enti, Associazioni ed altri soggetti.

La sezione Sulcis è stata fondata nel 2018 da socie provenienti da tanti comuni del Sulcis, ed è l’unica a carattere territoriale del Distretto Sardegna con presidente Maria Lucia Fancellu. Del direttivo fanno parte la presidente Anna Rita Cogoni, la vice Presidente Anna Rita Pisu, la segretaria Rosanna Desogus e la past presidente Maria Gemma Moi.

Responsabile della Task force violenza è l'Avv. Simona Spada. La vice presidente cura e coordina lo svolgimento del tema nazionale, in collaborazione con la Presidente e con le responsabili delle task force.

“Le donne con il loro talento, la loro creatività, originalità e concretezza possono essere uno straordinario motore di cambiamento”. Le socie della FIDAPA BPW Italy diffondono gli ideali e l’essenza stessa dell’associazione di cui fanno parte, con una maggiore visibilità sul territorio e collaborazione con le Istituzioni.

I punti principali verso cui mirano maggiormente sono stati espressi anche durante il Women's Forum G20 Italia, tenutosi a Milano dal 17 al 19 ottobre 2021, durante il quale sono state proposte soluzioni innovative sia su questioni di genere, sia su sfide urgenti che riguardano l'umanità in generale: potenziamento economico, tecnologia inclusiva, cambiamento climatico e accesso alla salute.

La task force si propone di sostenere la legislazione che criminalizza tutte le forme di violenza di genere, aumentare la protezione delle persone vittime di violenza e favorire l’accesso a servizi sociali in contesti di fragilità, favorire l’accesso ai servizi di sostegno psico-sociale delle vittime di violenza di genere, sollecitare l’applicazione del Codice Rosa: un percorso per chi subisce violenza, buona prassi per contrastare la violenza contro le donne, diffusione carta dei diritti della bambina: abbattere il muro della discriminazione di genere in tutto il mondo e attribuire alla bambina, fin dalla nascita, le stesse opportunità dei coetanei maschi.