Fuori strada con l'auto sulla SP 61: ferita 23enne

E' stata trasportata al San Camillo di Sorgono

Di: Redazione Sardegna Live

Una giovane di 23 anni di Allai, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada con l’auto ed è finita in una scarpata.

E’ successo sulla strada provinciale 61, che da Samugheo porta ad Atzara.

La ragazza ha riportato lievi i traumi. E’ stata trasportata all’ospedale San Camillo dalla medicalizzata di Sorgono.

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Sorgono e Carabinieri della stazione di Ortueri.