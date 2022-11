Orosei. Lotta al campeggio abusivo: fioccano le sanzioni degli agenti della Polizia Locale

Scoperti una settantina di camper e furgoni nelle pinete vicino alle spiagge

Di: Redazione Sardegna Live

Settanta mezzi, tra camper e furgoni, sono stati sanzionati dagli agenti della Polizia Locale di Orosei. Tutti si trovavano in aree non consentite all’attività di campeggio.

Due giornate di controlli dedicate al contrasto del campeggio abusivo nelle pinete litoranee del territorio, in ottemperanza all'ordinanza sindacale 63/2021. Nella prima è stata effettuata una ricognizione nelle località costiere di Sa Curcurica e Cala Ginepro, dove è stata rilevata la presenza di 37 veicoli tra camper e furgoni. Nella seconda giornata è stata invece effettuata la medesima operazione nelle località costiere di Su Petrosu e Su Barone, dove sono stati rilevati altri 35 veicoli

Tutti i veicoli, in maggior parte provenienti dall'estero, sono stati sanzionati per violazione alle disposizioni imposte con l'ordinanza sindacale citata in precedenza e a quella balneare imposta dalla Regione Sardegna a tutela delle zone costiere e degli ambienti marini.”