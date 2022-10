Trasferta per il gruppo “Animas”: la mini-tournée in Francia è un concentrato di emozioni

Sabrina Sanna (voce), Alessandro Melis (chitarra), Matteo Piras (polistrumentista), Marco Bande (organetto e fisarmonica) e il maestro Bruno Loi (launeddas) conquistano il pubblico sardo-francese

Di: Redazione Sardegna Live

Mini tournèe in Francia per la formazione di musica tradizionale e popolare “Animas”, formata da Sabrina Sanna (voce), Alessandro Melis (chitarra), Matteo Piras (polistrumentista) e Marco Bande (organetto e fisarmonica), che per l’occasione hanno suonato insieme al maestro Bruno Loi (launeddas).

Lo spettacolo di musica e balli tradizionali, fortemente voluto dai due circoli sardi di Behren-les-Forbach e di Farebersviller e dall'amministrazione comunale di Forbach, hanno rapito l'attenzione del pubblico sardo-francese e richiamato l'attenzione anche del Console Generale d'Italia a Metz Emilio Lolli, particolarmente affascinato dalle sonorità nostrane, e del Consigliere del CGIE, (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero), Salvatore Tabone.

“Il mini tour – spiega con soddisfazione il gruppo “Animas” – è stato un concentrato di emozioni. Si è concluso ieri, domenica 30 ottobre, con un convegno sull'origine degli strumenti sardi e delle stesse sonorità che da secoli accompagnano la massima espressione della nostra cultura”.

Da sottolineare l’interpretazione di "A Diosa a Diosu", interpretata da Sabrina Sanna e Matteo Piras, che suscitato una naturale standing ovation. “Un’esibizione intrisa di sentimento e pathos, vissuta dai partecipanti con lacrime di commozione e appartenenza”, ha commentato la Presidente del Circolo di Farebersviller, Antonia Camedda.