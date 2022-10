Giacomo realizza il suo grande sogno e incontra Dany Cabras grazie all’Associazione Charlibrown

La presidentessa Manuela Ambu: “Uno dei nostri principali obiettivi è rendere felici i bambini. Un ringraziamento speciale a Daniele che ha fatto questa magnifica sorpresa a Giacomo”. Ecco com’è andata

Di: Alessandra Leo

Probabilmente il sorriso di Giacomo in questa foto sarà la cosa più bella che vedrete oggi: un’espressione di gioia incontenibile che solo i bimbi, con la spontaneità e purezza che li contraddistingue, riescono a trasmettere.

Giacomo, 8 anni, ha realizzato ieri a Cagliari il suo più grande desiderio: incontrare il suo idolo, Dany Cabras, tiktoker sardo da 2,5 milioni di follower, approdato recentemente su Amazon Prime Video con GenerazioneLol.

Per Giacomo è stata una grande sorpresa, soprattutto perché l’incontro con Dany è avvenuto apparentemente per caso mentre passeggiava con la mamma alla stazione di Cagliari, dove sono stati fermati con una scusa dal tiktoker e lì, come racconta ai microfoni di Sardegna Live Manuela Ambu, presidentessa dell’Associazione Charlibrown “Giacomo è rimasto senza parole, era estasiato, felicissimo”.

“Ho conosciuto il piccolo Giacomo al Centro riabilitativo dove lavoro e dove lui viene a fare le terapie: abbiamo immediatamente legato per il suo carattere buono e socievole. Parlando con la mamma, ho scoperto la sua grande passione per Dany Cabras, che conosco bene perché è davvero un ragazzo splendido – afferma Manuela Ambu – così abbiamo permesso uno scambio di messaggi su whatsapp tra loro nell’attesa di un futuro incontro che per Giacomo sarebbe stata una vera e propria sorpresa, visto che non se l’aspettava minimamente: solo con i messaggi sprizzava gioia da tutti i pori”.

“Per me ieri è stata una giornata veramente faticosa, ma vedere il sorriso di Giacomo è stata una gioia per il cuore: tutto ciò che facciamo viene ripagato dalla felicità e dai sorrisi dei bimbi”.

Il gesto bellissimo di Dany Cabras non è certo il primo in questo ambito e in collaborazione con l’associazione, in tante occasioni ha fatto sorprese ai bimbi facendoli divertire: “Regalargli un sorriso è stata una soddisfazione impagabile. Un piccolo gesto che per me vale tantissimo, praticamente ero più felice io di Giacomino” ha detto Dany Cabras a proposito dell’incontro di ieri.

“Grazie a Dany per la sua sensibilità e disponibilità verso i nostri piccoli super eroi. Giacomo non dimenticherà mai questa giornata” conclude Manuela.