La prima di Dany Cabras a Lol: la sua entrata in scena è tutta da ridere

L'esordio della star di TikTok nel nuovo format di Prime Video: costume da mare femminile, bandana e occhiali da sole. E Lillo Petrolo approva: "Questa è un'entrata da Lol"

Di: Giammaria Lavena

Era stata preannunciata la partecipazione di Dany Cabras a "Generazione LOL", il nuovo format targato Prime Video del celebre "LOL: chi ride è fuori", che mette in una stanza una serie di personaggi comici, il cui scopo è quello di non ridere e riuscire a strappare un sorriso agli altri concorrenti tramite improvvisazioni e sketch preparati.

Il giovane cagliaritano, talento del web, è uno dei sette partecipanti, tutti promettenti creator che hanno spopolato, con la loro ironia, su TikTok. Proprio nella piattaforma social verranno distribuiti giornalmente i mini episodi, che ripercorreranno la convivenza dei concorrenti all'interno della stanza in cui ridere è vietato, pena l'esclusione.

L'esordio del comico sardo è stato fra i più divertenti, incoronato dallo stesso Lillo Petrolo, conduttore d'eccezione per questa edizione di Lol. "Questa è un'entrata da Lol", ha commentato Lillo in riferimento alla presentazione di Dany, il cui outfit - costume da mare tigrato, da donna, una bandana e una pecorella peluche - è forse il più azzeccato per lo scopo da raggiungere.

Tutti "ingredienti" che aiuteranno il concorrente nelle sue performance volte, come già detto, a creare situazioni comiche che possano spingere gli avversari a fare un passo falso e ridere. "Buon pranzo a tutti", ha commentato Dany Cabras, ironicamente, condividendo su Instagram un video di sé stesso con l'insolito vestiario.

Nonostante nel primo mini episodio siano state pubblicate soltanto le entrate in scena, il 28enne tiktoker è già fra i più apprezzati per la sua ironia spontanea e la capacità di creare momenti di comicità improvvisata. Soltanto nei prossimi giorni scopriremo se il simpatico concorrente sardo riuscirà ad avere la meglio sugli altri partecipanti, portando a casa la terza edizione del celebre programma.

