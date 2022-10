L’avvocato Gianfrancesco Piscitelli nominato Referente per la Sardegna da parte del Garante delle Vittime di reato

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi, il Segretario Politico regionale della Democrazia Cristiana per la Regione Sardegna, l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, di Cagliari, ha ricevuto una importante nomina quale “Referente per la Sardegna del Garante delle Vittime di reato” da parte dell’Associazione Nazionale dei Difensori Civici Italiani.

Come riporta Il Popolo, in un articolo a cura della Prof.ssa Gabriella Strizzi, la nomina è stata effettuata su designazione del Garante Nazionale delle Vittime di Reato, il prof. Vincenzo Maria Mastronardi, già Presidente dell’Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi (I.I.S.C.P.F.) e di cui lo stesso avv. Gianfrancesco Piscitelli è da anni il Responsabile per la regione Sardegna.

Questa nuova nomina va ad aggiungersi a quella relativa alla carica di Presidente dell’Associazione “Penelope Sardegna o.d.v.” che cura gli interessi delle persone scomparse e dei loro familiari ed amici. Piscitelli è inoltre il vice presidente dell’Associazione “Luna e Sole o.d.v.” che si occupa di violenza su donne e minori e che cura con impegno il loro ascolto e tutela.

“Questa nomina riservatami è la chiusura di un cerchio – afferma Piscitelli ai microfoni di Sardegna Live - Sono oramai nove anni che mi batto quotidianamente in favore delle persone scomparse, delle donne vittime di violenza e dei loro figli ma, come ho sempre affermato nei vari convegni, seminari, aule, la Violenza si concretizza a 360 gradi e di fatto coinvolge le vittime di qualsiasi reato che i soggetti subiscono nel loro vivere quotidiano dalla società a cui appartengono e spesso non vengono adeguatamente tutelati da chi deve farlo".

"Con questa nomina la mia missione è completa – prosegue l’avvocato - Creeremo in tutta la Sardegna, con la collaborazione volontaria ma non meno professionale di avvocati, medici specialisti, psicologi, sociologi, mediatori e quant’altro possa servire, una rete con punti di ascolto, intervento ed assistenza per chiunque sia vittima di reato. Ci vorrà del tempo ma, volere è potere e chi inizia è a metà dell’opera, vero?

Ringrazio il mio Maestro prof. Vincenzo Maria Mastronardi che ha creduto nuovamente in me dopo oltre quaranta anni di conoscenza professionale e personale. Naturalmente, il rapporto con le Autorità, le Istituzioni e la Politica saranno indispensabili al compimento dell’opera” conclude l’avvocato.