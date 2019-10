Choc a Giba: aquila del Bonelli uccisa da una fucilata

La specie è a rischio estinzione, mancava in Sardegna dagli anni '80

Di: Redazione Sardegna Live

Un esemplare di aquila del Bonelli è stato ucciso da una fucilata a Giba. Il rapace, a rischio estinzione, è stato trovato nelle campagne del paese sulcitano. Mancava nei cieli sardi dagli anni '80, a ripopolarne l'Isola, spiegano le Guardie Ambientali Sardegna, un progetto avviato dal parco di Tepilora.

A denunciare l'accaduto sono proprio gli uomini del corpo GAS: “L’ idiozia di sparare una fucilata contro una specie a rischio di estinzione! L’idiota ora magari si sente anche appagato dopo aver imbracciato il fucile e ucciso una rara aquila del Bonelli nelle campagne di Giba! Gesto deplorevole che merita solo indignazione e disprezzo!”.