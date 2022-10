Olbia. Scontro tra auto, una si ribalta

Due persone sono state portate in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono state trasportate in ospedale ieri sera, a Olbia, dopo un incidente tra due auto avvenuto in via Biddau. In seguito all’impatto, uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno bonificato l’area dell’incidente.