Una donna a dirigere la Polizia Stradale di Cagliari: ecco Catia Paganelli

A dirigere la Divisione Polizia Anticrimine della Questura sarà il Primo Dirigente, dott. Massimo Marino

Di: Redazione Sardegna Live

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr.ssa Catia Paganelli è il nuovo Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Cagliari.

Originaria di Corato (BA), è entrata nella Polizia di Stato nell’89 come Agente, nel dicembre 1990 vince il concorso per Funzionario e, al termine del corso, viene assegnata alla Questura di Bologna prima all’Ufficio Controllo del Territorio e successivamente alla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale come Funzionario addetto. Nel 1999 inizia l’esperienza investigativa presso la Squadra Mobile della stessa Questura dirigendo le sezioni omicidi, buoncostume e reati sessuali. Nei successivi tre anni assume l’incarico di dirigente delle sezioni reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Nel 2004 viene trasferita all’Ufficio di Gabinetto dove assume l’incarico di Portavoce e Responsabile delle Relazioni Esterne e Cerimoniale mentre nel 2009 le viene affidata la dirigenza dell’Ufficio del Personale. Infine, dal 2012 al 2018 ha diretto la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna.

Dall’agosto del 2018 ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari dove ha raggiunto importantissimi risultati in particolare nell’ambito delle misure di prevenzione, dirigendo e coordinando le attività utili per l’adozione dei provvedimenti di Pubblica Sicurezza da parte Questore in tutte le circostanze nelle quali è stata necessaria l’applicazione, compreso quello sportivo (misura di prevenzione del D.A.Spo.).

Notevole il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, anche in qualità di promotrice di diverse iniziative per costruire e rafforzare la rete antiviolenza, mantenendo proficui e costanti contatti con le istituzioni locali e le associazioni impegnate nella tutela delle vittime, nonché coordinando importanti attività di divulgazione delle campagne di informazione della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne (in particolare Campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore…”).

Sempre nella stessa materia, la dott.ssa Paganelli si è occupata del lavoro che ha portato la Questura di Cagliari ad essere la seconda in Italia, dopo la Questura di Milano, a sottoscrivere con il Cipm Sardegna il protocollo “ZEUS”, che prevede un percorso di recupero da far intraprendere ai destinatari dell’Ammonimento del Questore, contribuendo ad una maggiore tutela alle vittime di violenza. Dal 3 ottobre dirige la Sezione della Polizia Stradale, prima donna ai vertici della Specialità in Sardegna.

Alla Divisione Anticrimine della Questura di Cagliari è arrivato il Primo Dirigente della Polizia di Stato, dr Massimo Marino. Romano, classe 1970, il dott. Marino ha frequentato il VI corso quadriennale per Vicecommissari presso l’Istituto Superiore di Polizia nell’anno 1989-90, dove ha conseguito la Laurea in giurisprudenza.

Ha vissuto le sue prime esperienze professionali come Vicedirigente del Commissariato di P.S. di Marsala (TP), poi al Compartimento Polizia Stradale di Firenze e in qualità di Vicedirigente dell’8° Reparto Volo di Firenze Peretola, prima di approdare alla Questura di Firenze dove ha svolto prevalentemente attività di polizia giudiziaria nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga.

A partire dall’anno 2001, dopo aver superato, nell’anno precedente, la dura selezione e il corso basico specifico, il dott. Marino entra a far parte, in qualità di funzionario operativo, nel Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.).

Durante la sua permanenza in questo Reparto Speciale della Polizia di Stato, oltre ad essersi occupato della tutela e sicurezza di Capi di Stato e Primi Ministri in visita in Italia, nonché di diversi rifugiati politici, ha guidato le Squadre di intervento speciale in diversi eventi di importanza internazionale (come le Olimpiadi Invernali di Torino del 2006). Ha curato in qualità di Direttore l’attività addestrativa del N.O.C.S. ed è stato organizzatore e fautore di meeting addestrativi coinvolgenti altri Reparti Speciali Militari e stranieri. Durante lo stesso periodo ha partecipato ad importanti operazioni di Polizia nel territorio nazionale, anche in grandi situazioni di emergenza, che hanno portato all’arresto di pericolosi latitanti e di terroristi e alla liberazione di ostaggi.

Dal 2015 è stato assegnato alla Direzione Centrale Servizi Antidroga e per due anni è stato inviato in missione presso l’Ambasciata Italiana a Kabul (Afghanistan), in qualità di Esperto della Sicurezza.

Per i successivi due anni, sempre in forza alla D.C.S.A., è stato nominato Direttore della Sezione Italia Centrale del 3° Servizio Operazioni Antidroga. Dal 2019 al 2021 è stato nominato Direttore del Settore Formazione e Addestramento del Centro Polifunzionale Scuola Tecnica della Polizia di Stato, formando e addestrando Istruttori della Polizia di stato di Tecniche Operative, Difesa Personale, nonché operatori delle squadre Unità Operative di Primo Intervento (UOPI) della Polizia di Stato.

Dal mese di Aprile 2021 è stato assegnato al Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno con l’incarico di Direttore, dove continuando ad impegnarsi nella formazione degli operatori di Polizia, in particolare degli Istruttori di Tiro della Polizia di Stato e dei Tiratori scelti, si è occupato della sperimentazione di nuove armi, coordinando il gruppo di lavoro per redigere il Manuale Operativo della Pistola ad Impulsi Elettrici (Taser), curando anche della formazione degli Istruttori sul territorio nazionale. Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato, il dott. Marino è approdato nel Capoluogo sardo, dove ora dirige la Divisione Anticrimine della Questura.