Al via l’anno scolastico. Gigi Littarru: “Serve una legge per la scuola sarda”

Il primo cittadino sulle dichiarazioni del Governatore Solinas: “Vorrei ricordare che sette ragazzi, sono in attesa di un’aula dove poter iniziare le lezioni”

Di: Antonio Caria

“La scuola è una delle priorità della Giunta Regionale. La Regione – conclude – farà la sua parte per assicurare una soluzione dei problemi che affliggono cronicamente la scuola sarda, che è per noi una priorità assoluta. Senza una buona istruzione non ci può essere futuro per la società. Nella scuola, negli studenti, sono riposte le speranze per una società e per una Sardegna migliore”.

Erano queste alcune delle parole pronunciate ieri dal Governatore della Regione, Christian Solinas, per augurare un buon anno scolastico 2019-2020 agli studenti.

Sulla scia di quest’intervento, ha voluto spendere due parole anche il Sindaco Per la scuola sarda serve una legge. Una legge che prenda in considerazione la situazione dei paesi montani, che non tenga conto dei numeri romani, insomma serve da parte della giunta e del consiglio regionale una seria riflessione”.

“Mentre aspettiamo – ha aggiunto –, vorrei ricordare che sette ragazzi, sono in attesa di un’aula dove poter iniziare le lezioni”