Olbia. Cocaina e “pizzini”: arrestati due grossisti

Operazione dei Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata ieri, i Carabinieri della Sezione Operativa di Olbia hanno fermato, in località “plebi”, due persone, di cui uno pluripregiudicato per reati connessi alla droga.

Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di svariate dosi di cocaina e una serie di appunti e “pizzini” riconducibili all’attività di spaccio. Il controllo è stato esteso anche in un’abitazione del centro a Olbia, nella quale i due - come riferito dai Carabinieri - avevano nascosto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: 3,5kg di marijuana suddivisa in infiorescenze, oltre venti dosi di cocaina già confezionata, nonché sostanza da taglio, bilancini di precisione e tutto il materiale utile al confezionamento della stessa.

Tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per entrambi la custodia cautelare domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.