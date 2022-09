Nule in festa per Santa Maria Bambina: due giorni di musica, fede e tradizioni

L'8 e il 9 settembre folklore, dj e tribute band degli 883 per celebrare la patrona

Di: Redazione Sardegna Live

Sono giorni di festa a Nule, dove la comunità si appresta a celebrare la patrona Santa Maria Bambina.

Il calendario degli eventi proposti dalle leve 1985 e 1995 prenderà il via domani, giovedì 8 settembre, con la Santa Messa delle ore 10:30 presieduta dal vescovo di Ozieri don Corrado Melis, dal parroco di Nule don Cossu e dal diacono Fabio Crabolu. La celebrazione sarà accompagnata dal Coros Sos Astores di Golfo Aranci. Alle 17 i vespri solenni seguiti dalla processione per le vie del paese con la partecipazione dei costumi e cavalieri nulesi, della Banda Santa Cecilia di Ossi e dei gruppi folk Su Furione di Nule, Campidanesas del Campidano di Oristano, Tiscali di Dorgali, Ortachis di Bolotana, San Michele Arcangelo di Bono e Santa Lucia di Buddusò.

Al termine della processione l'attesissima sfilata lungo via Roma dei Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada. Il corteo delle maschere etniche terminerà in piazza del Popolo dove i figuranti mamoiadini si esibiranno prima del rinfresco offerto dal comitato a tutta la popolazione.

Seguiranno i suoni proposti per le danze in piazza dai fisarmonicisti di Nule. Poi, alle 22, via al festival del folklore presentato da Pietro Lavena con la partecipazione dei gruppi folk e dei tenores Nulesu di Nule, Untana Vona di Orgosolo e Santa Ruche di Oniferi.

Venerdì 9 settembre, alle 16 giochi in piazza per i più giovani e intrattenimento per i più grandi. Dalle 20 balli in piazza. Alle 21 si riaccende lo spettacolo con l'esibizione dei Nord Sud Ovest Band, tribute band degli 883. Alle 23.30 è previsto lo spettacolo comico di Valentina Persia. Dopo l'estrazione dei biglietti della lotteria, all'1 prenderà il via il dj set che vedrà alternarsi "I love Formentera" con Walter Fargetta e Loira Linda Voice da Radio 105, "The Robot" e "Dj Resident". Una fitta serie di appuntamenti per tutti e per tutte le età che concludono al meglio un'estate nulese impreziosita da numerose manifestazioni culturali animate da tute le associazione del paese.