Dario Deriu: “Cerco di mandare un messaggio attraverso ogni mia canzone”

Il prossimo 10 settembre l’artista si esibirà in concerto a Loiri, suo paese d'origine. Ospite speciale Beppe Dettori

Di: Alessandra Leo

Una grande energia e tanta voglia di trasmettere messaggi profondi al suo pubblico attraverso le proprie canzoni: Dario Deriu non sbaglia un colpo e non si ferma mai.

Non è la prima volta che l’artista loirese, che ha intrapreso ormai da un anno e mezzo un percorso musicale da solista dopo 10 anni con i “Gentiles”, parla ai microfoni di Sardegna Live.

Il suo percorso è stato molto produttivo in quanto da solista ha prodotto due singoli di successo, “Orizzonte” e “Mancano gli eroi”, e fondato una band, di cui Dario è frontman, voce e chitarra, con validi musicisti del territorio isolano: Matteo Virdis alla batteria, Gianni Gadau al basso, Renato Balardi alle tastiere e Fabrizio Pintus alla chitarra elettrica.

“Quest’inverno lavorerò al mio primo disco da solista” annuncia Dario in anteprima – “Il mio prossimo concerto sarà nel mio paese d'origine, Loiri, affianco alla piazza comunale il giorno 10 settembre alle ore 22, con un apprezzatissimo special guest: Beppe Dettori, che ha accettato subito l’invito. Con Beppe siamo amici da tempo e avevamo già collaborato assieme, quindi la felicità di salire nuovamente sul palco con un artista come lui è tanta”.

Dario scrive e musica canzoni anche per altri artisti, come Morgana Brais, la cantante che è andata a “Io canto”, e Andrea Sanna; ha scritto e musicato, assieme a Gabriele Oggianu, un brano dell’ultimo disco di Maria Giovanna Cherchi, “Sirena”. L’artista ha collaborato anche con Marco Morandi, figlio di Gianni, con Gino Marielli dei “Tazenda”, con Maria Luisa Congiu, con Giuliano Marongiu, con i Bertas e con gli Istentales.

“Cerco sempre di trasmettere un messaggio attraverso le mie canzoni legando in maniera armoniosa testo e musica in modo da valorizzarli ancora di più. Nei miei testi parlo in particolare della società attuale e dell’amore e spero di arrivare sempre al cuore di chi mi ascolta” conclude Dario Deriu.