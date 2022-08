Dramma della solitudine a Monserrato: 80enne morto in casa da almeno 10 giorni

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio dopo una segnalazione al 115

Di: Redazione Sardegna Live

Il corpo senza di un anziano 80enne è stato trovato dai Vigili del Fuoco in un'abitazione di Monserrato. Pare che l'uomo fosse morto da almeno dieci giorni, per cause naturali.

I pompieri sono intervenuti nell'abitazione questo pomeriggio, dopo che al 115 è giunta una richiesta. Qualcuno ha bussato alla porta dell'uomo senza ricevere risposta, e a quel punto sono stati allertati i soccorsi.

Una volta entrati nell'abitazione i vigili hanno rinvenuto il cadavere. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Quartu.