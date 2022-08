Elezioni. Todde (M5s): “Nomi di alto profilo per la Sardegna”

"Donne e uomini pronti a spendersi per l'Isola" afferma la vicepresidente del Movimento

Di: Redazione Sardegna Live

"La nostra squadra per la Sardegna è pronta. Nomi di altissimo profilo, rispettati, conosciuti, incorruttibili. Donne e uomini pronti a spendersi per la nostra Isola e a battersi per la realizzazione della nostra agenda". Così su Facebook la vicepresidente del Movimento 5 stelle Alessandra Todde, capolista al proporzionale per la Camera.

"Per gli uninominali alla Camera si candida a Sassari il nostro deputato uscente Mario Perantoni. A Nuoro il nostro senatore uscente Emiliano Fenu, il più votato dalla nostra comunità sarda. A Cagliari si presenta Mauro Congia, Microcitemico Pediatrico dell'ospedale di Cagliari, che ha deciso di spendersi in prima persona. Nel collegio Sud Sardegna alla Camera Loredana La Barbera, ex assessore alle politiche sociali del comune di Carbonia" elenca l’esponente pentastellata.

"Per gli Uninominali al Senato - prosegue Todde - nel Nord Sardegna l'insegnante Marcello Cherchi, mentre per il Sud Sardegna la nostra ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri, donna combattente e coraggiosa. Nei collegi plurinominali al Senato 3 nomi di grande rilievo: Ettore Licheri, Sabrina Licheri e l'ex vicesindaco di Carbonia, Gian Luca Lai portavoce locale M5s. Alla Camera oltre a me, Emiliano Fenu e Mario Perantoni, si candida Susanna Cherchi, la donna più votata dai nostri iscritti alle parlamentarie per la Camera. La campagna elettorale è iniziata e il nostro impegno sarà massimo. Perché a differenza degli altri il Movimento 5 Stelle mette al centro i temi e le persone. Perché noi, come tutte e tutti voi, siamo dalla parte giusta" conclude la Todde.